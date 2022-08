PSV-belofte Mathijs Tielemans start sterk en legt uit waarom de Keuken Kampioen Divisie voor beloften top is

INTERVIEW Ruud van Nistel­rooij vindt enige schommelin­gen bij PSV menselijk: ‘Eredivisie is geen walk in the park’

PSV kon zaterdagavond in Deventer na een kleine helft weglopen bij Go Ahead Eagles en won met 5-2. Xavi Simons was verantwoordelijk voor twee goals en misschien wel de beste man op het veld. Maakt hij het trainer Ruud van Nistelrooij moeilijk in aanloop naar het treffen met Rangers FC van dinsdag?

13 augustus