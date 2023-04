PSV-beloften gaan na mat eerste half uur onderuit in Dordrecht

Maandagavond had Jong PSV nog een galavoorstelling op de mat gelegd, thuis tegen Roda JC. Daar was vrijdag weinig van over en Ramzi had daar van tevoren al volop voor gewaarschuwd. Hij vermoedde al dat zijn ploeg het lastig zou krijgen, omdat FC Dordrecht een lastige serie had afgewerkt en gebrand zou zijn op verbetering. Jong PSV was daar inderdaad een goed slachtoffer voor, omdat de ploeg in de eerste dertig minuten zichzelf niet was.