PSV-beloften rollen talenten van West Ham United op, met vier verschillende doelpuntenmakers

‘Dramati­sche’ avond voor PS­V-jubilaris Gakpo in Leeuwarden: ‘Moeten we onszelf kwalijk nemen’

De honderdste eredivisiewedstrijd die Cody Gakpo (23) voor PSV speelde, is zo'n beetje de aller- allerslechtste die hij meemaakte. De onthutsende 3-0 nederlaag (!) tegen SC Cambuur zorgt voor veel chagrijn in Eindhoven, en dat in een toch al loeizware maand. ,,Dit is gewoon PSV-onwaardig.”

2 oktober