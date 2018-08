PSV beloont ontwikkeling van gewilde Bergwijn met nieuw contract, zijn vierde in vier jaar tijd

PSV speelt return in Champions Lea­gue-play off op woensdag 29 augustus, heenduel dinsdag 21 augustus

16:01 PSV speelt op woensdag 29 augustus het thuisduel met FC BATE Borisov of FK Qarabag, in het kader van de play offs voor de Champions League. Het heenduel is op dinsdag 21 augustus, om 21.00 Nederlandse tijd. Ook de return wordt om 21.00 uur afgewerkt.