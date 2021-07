PSV bereidt zich in stilte voor op de naderende hectiek

PSV Fans United onthult nieuw zeildoek in Philips Stadion met clubhelden van PSV

3 juli Recht voor de Oost-tribune in het Philips Stadion is vrijdag een nieuw zeildoek onthuld, met daarop drie mannen die voor de historie van PSV enorm belangrijk zijn geweest. PSV Fans United is verantwoordelijk voor de komst van het doek, waarop oud-voorzitter Harry van Raaij, hét clubicoon Willy van der Kuijlen en oud Philips-topman Frits Philips staan.