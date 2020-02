PSV betaalde veel meer voor de bank dan voor de basis, herkansing voor De Jong wordt cruciaal

Ernest Faber was na afloop van PSV-Willem II klip en klaar. De huidige basis van de Eindhovense ploeg vormde wat hem betreft de combinatie van spelers die momenteel de meeste kans maakt om te winnen. De kans is best groot dat hij in de rest van het seizoen weinig meer aan het elftal gaat tornen. Anderen moeten zich op de training roeren om - behoudens schorsingen of blessures - in het team te komen.