PSV bevestigt aanstelling Van Nistelrooy: ‘Het eerste wat ik voel, is trots’

,,Ik mag PSV gaan leiden en dat maakt me trots”, zegt Van Nistelrooy. ,,Ik ben overtuigd om dit te gaan doen, trots en heb er ongelooflijk veel zin in. Toen ik aanvankelijk in gesprek ging met Toon Gerbrands en John de Jong had ik nog niet het gevoel wat ik nu heb. Daarna las ik namen, die me toch deden voelen alsof ik het wel had moeten doen. Als er nog een kans zou komen, wist ik voor duizend procent zeker dat ik het zou gaan doen en hem zou gaan pakken.”

Duveltje uit een doosje

Op een gegeven moment kwam Marcel Brands terug bij PSV - hij treedt in juni in dienst als algemeen directeur - en dat was voor Van Nistelrooy enorm belangrijk. ,,Hij kwam als een duveltje uit een doosje en is met mij gaan praten. Het vuur is gaan branden nadat hij terugkwam. Hij heeft vooral gezegd dat mijn traject in zijn ogen klaar was. Hij wees me erop dat ik al heel wat heb gedaan, waardoor ik dicht bij het eerste ben gekomen. Wat wil je nou nog meer doen, vroeg hij me.”