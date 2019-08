PSV bevestigt de komst van ervaren spits ‘Mi-tro-goooool’

Mitroglou is een zeer ervaren aanvaller, die in een aantal grote competities (Engeland, Frankrijk, Portugal) heeft gespeeld en in Griekenland doorbrak bij Olympiakos. Daar leerde hij ook huidig PSV-aanvoerder Ibrahim Afellay kennen.

‘Mi-tro-gooool’ is de bijnaam van de man die vooral in Griekenland en Portugal (bij Benfica) enorm succesvol was en in zijn carrière al meer dan honderd keer scoorde op het hoogste niveau. Ook is Mitroglou 65-voudig international voor Griekenland. Hij wordt een seizoen gehuurd van Olympique Marseille, dat hem eerder verhuurde aan Galatasaray. De Turken beëindigden de overeenkomst eerder dan oorspronkelijk overeengekomen en PSV wilde wel in zee met Mitroglou.