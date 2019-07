PSV bevestigt huur van linksback Toni Lato, Valencia verlengt zijn contract en geeft signaal af

Lato is 21 jaar en had bij Valencia weinig uitzicht op speeltijd, omdat hij een uitstekende interne concurrent voor zich had in de persoon van José Gayà. Valencia gelooft in de back en heeft zijn contract verlengd tot 2023. Daarin is ook een afkoopsom van liefst 80 miljoen euro opgenomen. Enigszins opmerkelijk, omdat PSV en Valencia ook de mogelijkheden voor een volledige overdracht van Lato hebben besproken. Dit soort clausules zijn ter plekke overigens normaal en komen maar zelden tot uitvoering.