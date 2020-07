PSV bevestigt nieuw contract Luckassen en verhuur aan Anderlecht

Plannen met Brain­port-armbandje bij PSV worden steeds serieuzer, ook KNVB enthousi­ast

9 juli Niet alleen PSV, maar ook de KNVB is enthousiast over het speciale ‘Brainport-armbandje’ dat afgelopen week vanuit het Eindhovense opdook als mogelijke redding voor evenementen in corona-tijd. In een speciaal overleg met de gemeente Eindhoven is woensdag onder meer gesproken over het kleinood, dat volgens deskundigen kan bijdragen aan het voorkomen van een pandemie. Testen in het Philips Stadion past binnen de plannen waarin het Eindhovense stadion door de KNVB is aangewezen als zogeheten ‘Field Lab’.