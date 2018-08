PSV bevestigt transfer van Marlon Frey, die overkomt van Bayer Leverkusen

Frey speelde in het verleden al 9 duels in de Bundesliga en was met Leverkusen ook actief in de Europa League. Hij doet een stap terug naar Jong PSV, in de hoop er twee vooruit te kunnen zetten. De Duitse voetballer kan op het middenveld uit de voeten en liep vorige week stage bij het beloftenteam van PSV. Die 'proeftijd' verliep voor beide partijen bevredigend, zodat er nu een contract uit is gerold.