PSV bevestigt transfer van Robbin Ruiter naar Willem II

PSV kiest met TOTO voor zekerheid en niet voor de hoogste bieder

10:55 PSV kondigde donderdag een langdurige samenwerking met ‘Koning TOTO’ aan en daarmee kan het dossier ‘gokmarkt’ voorlopig in de archiefkast in het Philips Stadion. Door de deal is sprake van zekerheid voor PSV. De Eindhovense club strijkt een kleine 6 miljoen euro op in de komende vijf jaar. Het gaat volgens betrokkenen om een vaste vergoeding, zonder zogeheten ‘incentives’ (variabele bonussen) die bijvoorbeeld worden uitgedeeld als PSV veel klanten zou aanbrengen en er door hen veel ge- en vergokt wordt.