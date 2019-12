PSV bezig aan lange lijdensweg, Van Bommel steeds dieper in de problemen

Van Bommel over slechte PS­V-reeks: ‘Europese duels moet je los zien, je kunt je er niet voor revanche­ren’

0:02 Mark van Bommel moest tien maanden na een vervelende middag in Emmen ook na een vervelende avond in Drenthe achter de microfoon in de perskamer van stadion De Oude Meerdijk plaatsnemen om een remise te verklaren. Hij was rustig en antwoordde op alle vragen na weer een teleurstelling voor PSV.