PSV biedt fans excuses aan voor koud stadion

PSV trekt het boetekleed aan na een winter waarin de stadionverwarming in het Philips Stadion gebreken vertoonde. Een groot deel van de toeschouwers zat een of meerdere wedstrijden in de kou. Momenteel zijn de problemen nagenoeg opgelost, maar algemeen directeur Toon Gerbrands vindt dat het thuispubliek een excuus verdiend. ,,We kunnen naar van alles en iedereen wijzen, maar wij zijn verantwoordelijk en vinden dat het niet goed is gegaan. Er is van alles geprobeerd om de zaak op te lossen. Mensen mogen ervan uitgaan dat de verwarming werkt en dat is niet gebeurd. Het is een van de overwegingen geweest om voor volgend seizoen de prijzen van onze seizoenkaarten niet te verhogen."

Compensatie

Vanaf november deed de stadionverwarming het niet volledig. ,,Het speelt al een hele periode", vertelt Gerbrands. ,,Ons systeem is vrij oud en er zijn veel regels en procedures veranderd. De ingrepen die we planden, bleken tijdrovend en gebonden aan allerlei veiligheidsregels. Op dit moment zitten we op een dekking van 92 procent, maar dat is niet wat we aan al onze fans hebben beloofd. We hebben er de nodige klachten over binnen gekregen en iedereen ook beantwoord. Ook hebben we nagedacht over een compensatie in de vorm van koffie of warme chocolademelk. Het was lastig om een collectieve geste te vinden, omdat niet iedereen dezelfde mate van overlast heeft ervaren."

