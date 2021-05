PSV bindt Phillipp Mwene voor drie jaar en gaat zich komende zomer nog volop roeren

De PS­V-trai­ner die het roer omgooide om voor zijn zieke moeder te zorgen: ‘Ik zou het zo wéér doen’

28 mei Als speler controleerde PSV wekelijks of hij niet in de discotheek zat en als jeugdtrainer kneedde hij jongens als Memphis. Mart van Duren (56) kan een boek schrijven over het profvoetbal, dat doet hij ook, maar stopte in 2018 bewust om voor zijn zieke moeder te zorgen. Nu hobbyt hij bij Unitas’59.