PSV blijft door blessures nog even kwetsbaar

PSV had deze week door blessures geen enkele verdediger op de bank in Volendam. In aanloop naar RKC-thuis is er in de selectie nog steeds een aantal twijfelgevallen.

Veel meer dan in andere seizoenen is het dit voetbaljaar bij PSV de vraag wie bij welk duel op het wedstrijdformulier staan. Voor de winterstop was corona de grote boosdoener; het virus schakelde op een gegeven moment bijna de helft van de selectie uit. In Arnhem zaten bijvoorbeeld maar drie veldspelers op de bank, waarvan er eentje niet eens honderd procent fit was (Donyell Malen).

Nu zijn er na bijna elk duel pijntjes of klachten; vaak gaat het om contactblessures die in een druk schema lastig te voorkomen zijn. Voor PSV belangrijk is dat het in alle gevallen om kortlopende kwetsuren lijkt te gaan, behoudens die van Maxi Romero en Richard Ledezma (gescheurde kruisbanden). Zij komen allebei dit seizoen niet meer in actie. Romero heeft in zijn thuisland Argentinië, waar hij revalideert, voorzichtig de looptraining hervat en Ledezma is onlangs pas geopereerd.

Feyenoord

Zaterdag zijn in het thuisduel met RKC wederom spelers afwezig, met in ieder geval Mario Götze en Cody Gakpo op de lijst van niet fitte PSV'ers. Allebei lijken ze zich te richten op de uitwedstrijd tegen Feyenoord (volgende week zondag), waarbij coach Roger Schmidt al heeft uitgesloten dat ze tegen de ploeg uit Waalwijk in actie komen. Gakpo is er tegen FC Emmen (dinsdag) sowieso nog niet bij en afgaand op de eerdere prognose voor Götze (14 dagen herstel) lijkt de kans op zijn aanwezigheid in Drenthe ook niet groot. Afgelopen week was hun absentie een aderlating voor PSV, omdat ze alle twee bij de sterkste elf mogen worden gerekend. Götze vanwege zijn routine, rendement en vermogen om het elftal voetballend beter te maken, Gakpo vanwege zijn dreiging en goals.

Opbouw

Of Ibrahim Sangaré tegen RKC erbij kan zijn, kan Schmidt mogelijk vrijdag bekendmaken. Hij is een van de eerste spelers die normaal gesproken op het bord staat, dus risico's zal de trainer niet nemen. Gisteren stond de Ivoriaan op trainingscomplex De Herdgang wel weer op het veld, maar trainde hij nog apart van de groep. Daarnaast was ook het meespelen van Olivier Boscagli eerder deze week nog geen zekerheid: Schmidt was er dinsdag wel gematigd optimistisch over. Zodra hij uit het elftal wegvalt, verloopt bij PSV de opbouw van achteruit moeizamer.

Nick Viergever zal vermoedelijk ook niet lang uitgeschakeld zijn en Armando Obispo op het punt om terug te keren. Mede door hun blessures had PSV deze week in Volendam geen enkele verdediger op de reservebank. Plannen om op de transfermarkt iets te doen, lijken er niet te zijn omdat PSV afgelopen zomer al flink in de bus heeft geblazen. De ploeg blijft daardoor kwetsbaar op bijvoorbeeld de linker- en rechterflank, waarvoor alleen noodoplossingen en vanuit Jong PSV alternatieven voor de lange termijn beschikbaar zijn.

De kans is groot dat Marco van Ginkel zaterdag wel weer terugkeert in de selectie en misschien wel meer speeltijd krijgt dan de tien minuten die hij tegen AZ volmaakte. De afgelopen duels ontbrak hij omdat de ondergrond (kunstgras) na een lange revalidatie te riskant was.