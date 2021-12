PSV blijft zoeken naar de kortste weg naar het doel, maar dat is nog niet de kortste weg naar succes gebleken

Groot deel van mogelijke Europese tegenstan­ders PSV na de winterstop al bekend

PSV speelt donderdagavond de laatste wedstrijd in de Europa League-groepsfase van dit seizoen. Tegen Real Sociedad kunnen de Eindhovenaren zich scharen bij de laatste 24 teams in het Europa League-toernooi van dit seizoen. Daarvoor volstaat een gelijkspel. Bij verlies gaat PSV naar het toernooi om de Conference League, dat dit seizoen nieuw is. Ook daar zitten na de winter nog 24 ploegen in.

9 december