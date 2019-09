PSV blundert met ‘foute’ Japanse vlag

Uitstel voor voormalig PS­V-directeur Fons Spooren in faillisse­ments­zaak

3 september DEN BOSCH - De behandeling van de faillissementsaanvraag van voormalig PSV-directeur Fons Spooren is dinsdagochtend uitgesteld. Spooren heeft de rechtbank laten weten dat hij in het buitenland verblijft. Schuldeiser Henk Glaudemans ging akkoord met uitstel, zei zijn advocaat Daniëlla van Rooij na afloop van de zitting in Den Bosch.