PSV breidt afdeling voor video-analyse uit

De Wijs toch in wachtkamer, verdediger wacht op afronding met Hull City

10 juli Jordy de Wijs moet toch nog even wachten op zijn presentatie bij Hull City. De centrale verdediger van PSV is er bijna uit met de Britse club uit 'The Championship', de tweede afdeling van Engeland. Hij leek dinsdag al gepresenteerd te gaan worden, maar moet nog even in de wachtkamer plaatsnemen.