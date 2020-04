PSV-broers Van de Riet trainen nu even thuis voor een mooie toekomst

Naast de betaalde competities, werd vorige maand ook al het jeugdvoetbal per direct stilgelegd en voor dit seizoen beëindigd. De PSV-talenten en broers Raf en Milan van de Riet willen doorbreken in Eindhoven en werken thuis door om hun droom te realiseren.

Ook hun leven is door de coronacrisis van het ene op het andere moment radicaal veranderd. De PSV-broers Milan (17) en Raf van de Riet (13) pakten tot voor kort elke morgen om kwart over zeven de trein in Sevenum. Eerst naar school en daarna naar PSV om te werken aan de droom om profvoetballer te worden. Ineens werden de jeugdcompetities stilgelegd en al in april is voor de Noord-Limburgse broers de voorbereiding op het nieuwe seizoen gestart. Wanneer het begint? Ook zij durven niets te voorspellen, maar houden een rotsvast vertrouwen in een veilige en mooie toekomst.

De talenten trainen nu bijna elke dag samen op een voetbalveldje in de buurt, waar hun ouders eigenaar van zijn. Eventjes is de jeugdopleiding van PSV verder weg dan ooit. ,,We krijgen een programma van de club om fit te blijven en daar houden we ons netjes aan”, zegt Milan, die met PSV in gesprek is over zijn eerste profcontract. Ook andere clubs hebben zich gemeld. ,,Ik ben spits en heb de afgelopen jaren regelmatig laten zien dat ik makkelijk scoor.”

Compliment

Wedstrijden waarin hij dat kan bewijzen, zijn er misschien later dit jaar weer. ,,Het komt vast allemaal goed”, zegt Raf, afgelopen seizoen de linksback van PSV onder 14. Hij werd al begeerd door meerdere clubs en kon naar Ajax en buitenlandse topploegen overstappen, maar blijft ook komend seizoen gewoon in Eindhoven. ,,Op dit moment is het mijn doel om bij PSV door te breken. Het is misschien een compliment dat er andere clubs geïnteresseerd zijn, maar ik heb het goed hier.”

Zijn oudere broer hoopt in het volgende seizoen onder Ruud van Nistelrooij bij PSV onder 18 een stap naar voren te zetten. ,,Zijn allerbeste jaren kan ik me niet herinneren, daarvoor ben ik net te jong. Wel heb ik veel filmpjes van hem gekeken op Youtube en dan zie je aan alles wat een wereldspits hij was. Geweldig om dan onder hem te mogen trainen en wedstrijden te spelen. Ik moet het daarin vooral van mijn snelheid hebben en kan denk ik behoorlijk goed koppen, ondanks het feit dat ik niet zo groot ben.”

Techniek