PSV-captain Van Ginkel neemt defibrillator in gebruik in woonplaats van videoanalist Wim Rip

De selectie van PSV krijgt dinsdagmiddag een reanimatiecursus. Daarnaast zal aanvoerder Marco van Ginkel in Wageningen een defibrillator officieel in gebruik nemen. Wageningen is de woonplaats van PSV-videoanalist Wim Rip, die in december tijdens FC Groningen-PSV een hartstilstand kreeg. Ook Rip is aanwezig. Hij revalideert momenteel en dat verloopt goed, zo laat PSV weten.