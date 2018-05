PSV casht ongeveer vijf miljoen euro voor Brenet, die per direct vertrekt

Het bedrag is opgebouwd uit vaste en variabele componenten. Of PSV ook een doorverkooppercentage heeft bedongen, is nog niet bekend.

De rechtsback, dit seizoen actief aan de linkerkant bij PSV, maakte zijn debuut op 6 december 2012. Dat was in Napels, tijdens het Europa League-duel dat PSV daar in de groepsfase afwerkte. Daarna moest hij even wachten op zijn kansen, maar vanaf de zomer van 2013 was Brenet meestal basisspeler bij PSV. Niet altijd onomstreden, maar hij verraste ook regelmatig. Zeker in de groepsfase van de Champions League hield hij zich goed staande.