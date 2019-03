PSV-cijfers fascineren schrijver Jan Schepers al vanaf zijn zesde

Op beroemdheid zit hij ook niet direct te wachten, nee. De lol van het maken van een boek zit voor hem veel meer in al het uitzoekwerk voor zijn naslagwerken. Het schrijven ligt hem naar eigen zeggen iets minder en uitgeven nog het minst. Toch is alweer zijn vierde kroniek over PSV af, in zes jaar tijd: 50 Europese seizoenen van PSV zijn minutieus weergegeven in meer dan 550 pagina's.

Hoe komt een Drent, woonachtig tussen Emmen en Assen tot zo'n fascinatie en schrijflust voor en over PSV? ,,Vanaf 1973 (Schepers was toen zes, red.) ben ik altijd voor PSV geweest. Het elftal met Willy van der Kuijlen sprak me enorm aan en van hem was ik ook altijd fan. Daarna viel ik met de titels van 1975 en 1976, 1978 en de UEFA Cup met mijn neus in de boter en ben ik altijd voor PSV gebleven. Momenteel bezoek ik het Philips Stadion ongeveer vier keer per jaar.”

Koopclub?

Schepers was vanaf de jaren zeventig al verwonderd dat PSV soms een ‘koopclub’ werd genoemd en zijn conclusie is dat Ajax en Feyenoord dat predikaat net zo goed verdienden. Of misschien nog wel eerder. ,,Ik heb altijd alle cijfers en statistieken van PSV bijgehouden. Als kleine jongen deed ik dat al op schrift en later op de computer.”

Zijn nieuwste boek gaat over alle Europese duels van PSV, tot en met 2018. Schepers behoort tot de stroming die vindt dat PSV in 2017 ook ‘gewoon’ Europees voetbal heeft gespeeld. Door de extreem vroege uitschakeling in het Kroatische Osijek misten de Eindhovenaren voor het eerste in ruim veertig jaar een Europees hoofdtoernooi. ,,Maar ze hebben dus wel Europees gespeeld”, zegt hij. ,,Alleen is PSV toen dus uitgeschakeld in een voorronde. Die waren er vroeger niet, toen waren de groepsfases er nog niet. De opzet van de toernooien is in de loop der jaren nogal veranderd.”

Dikke pillen

Aanvankelijke wilde de Drentse PSV-supporter alleen een boek over de vijftig meest aansprekende Europese duels van PSV maken. Later werd het alsnog een allesomvattend schrijven. ,,Het zijn dikke pillen, die ik doorgaans maak”, zegt hij zelf. ,,Van mijn vorige boek (De Lampjesmenschen tegen de Westelijken, red.) zijn ongeveer vijfhonderd exemplaren verkocht. Als dat nu opnieuw lukt, zou het heel mooi zijn. Of ik nog meer over PSV ga maken? Om eerlijk te zijn, ben ik er wel even klaar mee, al moet je in het leven nooit iets uitsluiten.”