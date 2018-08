PSV contracteert Australiër Behich, tot 2022: 'Ik had mijn zinnen hierop gezet'

De linksback komt over van het Turkse Bursaspor, waar hij nog een eenjarig contract had. Zijn transfersom beloopt naar schatting 1,7 miljoen euro. Met Behich haalt PSV een back up voor eerste man Jose Angelino binnen. PSV had op die positie nog een vacature en die wordt nu dus ingevuld door de 'Socceroo', die afgelopen zomer nog met Bert van Marwijk (bondscoach) en zijn assistent Mark van Bommel actief was op het WK in Rusland.

Op het moment dat PSV interesse toonde, was Behich meteen enthousiast. ,,Ik heb met Mark van Bommel en Bart van Marwijk tijdens het WK gewerkt en was daar heel enthousiast over. PSV is een grote club waar ik dolgraag voor wil spelen. Dat de selectie sterk is, is een goede zaak. We moeten concurrerend zijn. Nadat ik van de interesse hoorde, heb ik mijn zinnen op PSV gezet."