PSV contracteert Australiër Behich

De linksback komt over van het Turkse Bursaspor, waar hij nog een eenjarig contract had. Zijn transfersom beloopt naar schatting 1,7 miljoen euro. Met Behich haalt PSV een back up voor eerste man Jose Angelino binnen. PSV had op die positie nog een vacature en die wordt nu dus ingevuld door de 'Socceroo', die afgelopen zomer nog met Bert van Marwijk (bondscoach) en zijn assistent Mark van Bommel actief was op het WK in Rusland.