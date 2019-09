PSV contracteert jeugdspeler Mylian Jimenez (16)

PSV voorkomt Europa Leeg-scenario en verkoopt al meer dan 15.000 kaarten voor groepsfase

18:03 PSV lijkt erin te slagen om in de groepsfase van de Europa League steeds voor een redelijk tot goed gevuld Philips Stadion te voetballen. De club had donderdag al meer dan 15.000 toegangstickets voor alle drie duels verkocht. Het is wel een duidelijk verschil met spelen in de Champions League, waarvoor kaarten voor de groepsfase normaal gesproken razendsnel uitverkocht zijn.