PSV creëert via Madueke toch nog een zonnetje

Wat had PSV woensdag graag de contractverlenging van Noni Madueke gekoppeld aan een ticket voor de groepfase van de Champions League. Het was de kers op de meest smakelijke taart geweest. Nu voelde de handtekening van de Britse aanvaller voor de sympathisanten van de club als een pleister op de wonde.

Madueke besloot in te gaan op het voorstel van PSV om zijn transferrechten een jaar langer aan de Eindhovense club te geven, tot medio 2025.

In ruil daarvoor krijgt hij een verbeterd contract, dat recht doet aan zijn huidige status als basisspeler bij de club. Er was directeur voetbalzaken John de Jong veel aan gelegen om langer grip te houden op Madueke, omdat het aantal geïnteresseerde clubs almaar groeide. Onder meer Leicester City en Borussia Dortmund waren al maanden gecharmeerd van hem en waren bereid om forse biedingen te doen. PSV wilde Madueke niet verkopen, maar wel belonen voor zijn ontwikkeling in de afgelopen periode.

Geen ruis meer

Samen met Cody Gakpo, Mario Götze en Eran Zahavi is hij op dit moment een van vier basiskrachten in de voorhoede. Het is nauwelijks voor te stellen dat Madueke drie maanden geleden geen minuut speelde in het uitduel met FC Utrecht en dat er met trainer Roger Schmidt even ruis op de lijn was. Het is allang vergeten en vergeven. Madueke is content met het vertrouwen en de hoeveelheid speeltijd die hij nu bij PSV krijgt en Schmidt is onder de indruk van het lerend vermogen en de kwaliteiten van de PSV’er.

In 2018 sloot Madueke aan bij PSV en hij tekent al voor de derde keer een nieuw contract. Vorig jaar in maart werd afgesproken dat hij tot medio 2024 op de loonlijst zou staan. Madueke was gevleid door de belangstelling die er voor hem in deze transferzomer was, maar vindt dat hij bij PSV in de eredivisie en Europa League nog genoeg kan leren.