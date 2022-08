PSV dankzij smaakmakers Simons en Gakpo zorgeloos richting return tegen AS Monaco

nabeschouwingPSV heeft het eredivisieseizoen zaterdag geopend met een eenvoudige overwinning op FC Emmen: 4-1. De ploeg van Ruud van Nistelrooij leed werkelijk geen centje pijn en kon Ibrahim Sangaré zelfs 90 minuten sparen. Dat is een opsteker voor de belangrijke Europese wedstrijd tegen AS Monaco.

door Chris Ottens

Nee, PSV hoefde in het eigen Philips Stadion zeker niet tot het gaatje te gaan tegen FC Emmen. Het was niet eens altijd even groots wat de ploeg op de mat legde tegen de promovendus uit Drenthe, maar het krachtsverschil was zó groot dat dat weinig uitmaakte. Xavi Simons was - zeker voor rust - de smaakmaker.

De van PSG overgekomen middenvelder was één van de vier nieuwe namen in de basis ten opzichte van de wedstrijd tegen AS Monaco van afgelopen dinsdag. Ook Érick Gutiérrez, Ki-Jana Hoever en Johan Bakayoko kregen de kans, die laatste opende na 18 minuten ook al de score. Simons onderschepte de bal knap, sprintte en gaf de bal breed op de jonge Belg: 1-0. Ook daarna liet Simons een aantal fraaie hoogstandjes zien.

Bizar eigen doelpunt

Na die goal was het verzet van FC Emmen gebroken, helemaal nadat het op kolderieke wijze 2-0 werd. De bal caramboleerde via de verdedigers én doelman van FC Emmen en bleef op de lijn liggen, waarop Maikel Kieftenbeld de bal via zijn standbeen in eigen doel schoot: 2-0.

Het werd voor rust nog 3-0, nadat ook Cody Gakpo zich aan het front meldde. De aanvaller schoot de bal in de korte hoek, daarna werd zijn naam minutenlang gescandeerd door het publiek. Zij zien de Eindhovenaar niet graag naar een andere club gaan: ‘Cody moet blijven.’

Ibrahim Sangaré bleef 90 minuten op de bank bij PSV.

Gakpo toegezongen

Dat zongen zij ook toen Gakpo na rust met een geplaatste bal snel 4-0 maakte en vervolgens werd gewisseld. Ook Joey Veerman, Philipp Max en Armando Obispo werden vroegtijdig van het veld gehaald. Of het daaraan lag of niet: de concentratie ebte na een uur even weg bij PSV, met name bij Gutiérrez. Hij verspeelde de bal, waarna Ole Romeny knap 4-1 maakte.

Na alle wissels werd het toch al minder bij PSV, FC Emmen was nog het dichtst bij een goal, maar het bleef 4-1. En dus gaat PSV met vertrouwen richting de terugwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen AS Monaco. Dinsdag spelen de Eindhovenaren voor een zo goed als uitverkocht Philips Stadion, nadat het in het prinsdom 1-1 werd.

Opstelling PSV: Benítez; Hoever, Teze, Obispo (60. Ramalho), Max (46. Oppegard); Veerman (46. Ledezma), Simons, Gutiérrez; Bakayoko, De Jong (90. Sávio), Gakpo (59. Saibari).

Xavi Simons liet tijdens zijn eredivisiedebuut aardig wat mooie dingen zien aan de bal.

