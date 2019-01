PSV-debutant Ihattaren (16) in bijzonder rijtje

Ihattaren maakte een goede indruk tijdens het trainingskamp van de club in Qatar en trainer Mark van Bommel wilde hem op bezoek bij FC Emmen belonen met een invalbeurt in de slotfase. Het zou zijn officiële debuut in het betaald voetbal hebben betekend, maar in een paar tumultueuze minuten liep alles anders dan verwacht. PSV verloor twee dure punten en van een wissel kwam na een onverwachte tegengoal uiteindelijk niets meer terecht.

Tegen FC Groningen kwam Ihattaren wél aan de beurt. Door zijn debuut in de extra tijd - Ihattaren verving Pereiro - blijft hij Zakaria Labyad nipt voor op een bijzonder lijstje. Alleen Stanley Bish, Wilfred Bouma en Willy Jansen waren bij hun debuut in het eerste elftal van PSV jonger dan Ihattaren, die twee dagen jonger is dan Labyad bij zijn eerste speelminuten. De huidige Ajacied kwam begin 2010 in een Europa League-duel met Hamburger SV voor het eerst binnen de lijnen voor PSV. Een garantie voor een glansrijke carrière bij PSV geeft zo’n klassering niet, getuige hoge noteringen voor bijvoorbeeld Género Zeefuik, Funso Ojo en Zakaria Bakkali. Wel is het een mooi bewijs dat moeder natuur al deze spelers buitengewoon gunstig gezind is geweest.