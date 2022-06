PSV denkt in zoektocht naar nieuwe middenvelder ook aan Xavi Simons

CONTRACT Boessen wil ook naar PSV, gerouti­neer­de trainer gaat voor twee jaar tekenen

PSV is erin geslaagd om Wil Boessen aan te trekken en hij staat de komende twee seizoenen in Eindhoven op de loonlijst. De 58-jarige Limburger wordt met zijn routine de geschikte man geacht om bij de jeugdopleiding een aantal belangrijke taken te gaan vervullen.

19 juni