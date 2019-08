PSV denkt mee bij vertrek Sainsbury en Luckassen

Emotioneel afscheid Lozano van PSV en Eindhoven: ‘Onze harten doen pijn’

23 augustus De transfer van Hirving Lozano is afgerond en hij vervolgt bij SSC Napoli zijn toekomst. In een afscheidsbericht dat hij via Instagram verspreidde, sprak de 24-jarige Mexicaan vol respect en waardering over PSV en Eindhoven.