PSV denkt met plan-A slag te kunnen slaan in Spanje

PSV vliegt woensdagmorgen met wedstrijdplan-A in de koffer van trainer Roger Schmidt naar Zuid-Spanje. De beoogde basis van PSV voor het duel met Granada is fit en ook alle coronatesten waren wederom negatief. De vorige week al begonnen voorbereiding eindigt woensdagavond met een korte training in Estadio Nuevo Los Cármenes, waar PSV donderdag de basis voor overwintering in Europa kan leggen.