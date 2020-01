PSV dicht bij deal met Cagliari over Pereiro

Jong PSV wint dankzij treffers van Madueke en Ngonge van Excelsior

27 januari Jong PSV heeft in extremis de thuiswedstrijd tegen Excelsior gewonnen (2-1). Noni Madueke leek Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie met zijn goal in eerste instantie slechts een punt te bezorgen, maar Cyril Ngonge zorgde in de slotseconde voor de zege.