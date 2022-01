PSV direct na de winterstop: veel pijnlijk puntverlies, een enkele eenvoudige zege en opvallende doelpunten in de laatste minuut

Wat direct opvalt is dat PSV in de laatste tien wedstrijden direct na de winterstop maar vier keer won. De laatste keer was in 2018, toen Heracles werd verslagen en PSV ook voor het laatst kampioen zou worden. Tegenover de vier zeges staan drie nederlagen en drie gelijke spelen. Drie keer werd de competitie hervatting een topper voor PSV. Ajax was twee keer de tegenstander (1x verlies, 1x gelijk spel) en van Feyenoord werd een keer gewonnen. Ook opvallend is dat er in drie van de laatste vier wedstrijden telkens in de laatste minuut een belangrijk doelpunt viel.