PSV-doelman Maxime Delanghe vertrekt naar België

Ruud van Nistel­rooij droomt ervan om PSV naar de Champions League te leiden: ‘Ik put niet te veel uit eigen werk’

PSV kan dinsdagavond in Monaco beschikken over alle spelers die de club zaterdag tegen Ajax ook ter beschikking had. Dat zei trainer Ruud van Nistelrooij maandagavond tijdens de persconferentie voor het duel tegen AS Monaco, dat gaat om plaatsing voor de play-offs voor de Champions League. ,,Het resultaat van zaterdag doet zeker iets met ons team”, zei de trainer.

1 augustus