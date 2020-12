PSV doet er om meerdere redenen goed aan om gewoon te winnen van Omonia

PSV wil in Heerenveen winnen en daarbij fitheid van eigen spelers ‘managen’

6 december Na een klein feestje in Granada wacht PSV zondagmiddag opnieuw een belangrijke opdracht. In de eredivisie is sc Heerenveen de tegenstander (aftrap 16.45) en staat Roger Schmidt voor de klus om met zijn team te winnen. In dat geval stijgt PSV naar plek twee in de eredivisie en staat de ploeg nog maar een punt achter op Ajax.