PSV doet niet aan 'sparen' voor de Champions League-kwalificatie tegen BATE Borisov

Hij hintte gisteren tijdens de persconferentie voor de wedstrijd op een ongewijzigde basisploeg en liet weten dat zijn selectie fit is. Van Bommel gaat in elk geval geen fitte spelers sparen voor het belangrijke kwalificatieduel voor de Champions League met BATE Borisov van dinsdag. ,,Onze selectie is breed", zo liet hij weten.

Bij PSV is nieuweling Ryan Thomas inzetbaar, maar of hij al direct Pablo Rosario weet te verdringen, is twijfelachtig. De van PEC Zwolle overgekomen middenvelder zit vandaag voor het eerst bij de wedstrijdselectie van PSV. ,,Over negentig minuten kunnen wij het nog beter doen dan vorige week, maar in sommige wedstrijden is ook geduld nodig", zei Van Bommel. ,,FC Utrecht speelde vorige week heel verdedigend en teruggetrokken en uiteindelijk hadden we toch de kwaliteiten om daar doorheen te spelen. Fortuna Sittard kan dit seizoen een verrassing worden", denkt de coach. ,,Als ze er rechtstreeks in blijven, hebben ze het goed gedaan."