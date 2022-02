PSV doet nog altijd mee in de titelstrijd na nieuwe ketser van Ajax

De Amsterdammers verloren bij Go Ahead Eagles, dat dit seizoen een kwelgeest is voor trainer Erik ten Hag en de Ajacieden. Eerder hield de ploeg uit Overijssel de landskampioen in eigen huis al op 0-0. Voor PSV is er nu minder druk van onderen, omdat Feyenoord verloor bij AZ en nu vier punten achterloopt.

Er zijn dit seizoen nog tien wedstrijden te spelen in de eredivisie, waarin zowel Ajax als Feyenoord nog enkele op papier lastige tegenstanders ontmoeten. Dat geldt ook voor PSV, dat later deze competitie nog naar Feyenoord reist en de ploeg van Roger Schmidt treft met FC Twente en FC Utrecht in andere uitwedstrijden ook nog tegenstanders van formaat. Daarnaast speelt PSV nog uit bij Cambuur en PEC Zwolle. In eigen huis is PSV favoriet in alle vijf wedstrijden die de club in de eredivisie nog speelt.