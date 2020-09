PSV doet test met 500 corona-armbandjes bij PSV-FC Emmen en bezoekers moeten gezondheidscheck invullen

Jong PSV pakt op karakter knappe zege bij Jong Ajax

14 september Jong PSV heeft in Amsterdam een even benauwde als knappe zege op Jong Ajax weten te boeken. De ploeg van Peter Uneken moest een klein half uur met een man minder zien te overleven, nadat Justin de Haas met rood (twee keer geel) was weggezonden. Het lukte wonderwel, waardoor de 1-2 stand uit de eerste helft bleef staan en de punten mee naar Eindhoven gingen.