PSV-dokter ontslaat leden van de ziekenboeg, maar wat is het perspectief?

In aanloop naar het marathonschema van de komende maanden ontsloeg de clubdokter van PSV de afgelopen weken de nodige geblesseerden uit de ziekenboeg. Wat zijn hun perspectieven en in het bijzonder voor Marco van Ginkel?

PSV-trainer Roger Schmidt begroette dit weekend een klein legertje ‘nieuwelingen’ bij zijn eerste trainingsgroep van 2021, met tussen de 25 en 30 spelers. Een handvol PSV’ers keerde terug na een blessure en is snel of binnenkort een optie voor de tweede seizoenshelft van de Eindhovenaren. Met name de eventuele positie voor Marco van Ginkel wordt een interessante. Kan de 28-jarige routinier na bijna drie jaar blessureleed opnieuw een hoofdrol pakken?

Belastbaar

De knie Van Ginkel is na meerdere operaties inmiddels weer vol belastbaar, maar hij is nog niet in wedstrijden in actie gekomen. Het ligt voor de hand dat PSV hem eerst een langere periode in trainingen aan het werk wil zien, alvorens hem voor de leeuwen te gooien. Met andere woorden, een basisplek in de topper van zondag tegen Ajax is natuurlijk uitgesloten. PSV heeft met Ibrahim Sangaré en Pablo Rosario op het defensieve deel van het middenveld twee fitte en ingespeelde pionnen en Schmidt zal dat duo nu niet uit elkaar willen trekken.

Geen druk

Gevoelsmatig ligt de kracht van Van Ginkel wel op die plekken, al is hij ook altijd een middenvelder met veel diepgang geweest en in staat om elk seizoen een flink aantal goals mee te pikken. Op de posities van Mario Götze, Mohamed Ihattaren en Cody Gakpo, die allemaal als halve tienen bij PSV kunnen spelen, kan de achtvoudig international dus eveneens uit de voeten.

Schmidt zal niet direct druk op Van Ginkel leggen, waardoor een rentree in een ‘makkelijke’ wedstrijd bij bijvoorbeeld een voordelige stand voor de hand ligt. Daarna zal hij in trainingen moeten bewijzen beter te zijn dan de rest of bij schorsingen, blessures of vormverlies van anderen zijn kans moeten pakken. Bij PSV houdt men er rekening mee dat Van Ginkel pas in de eindfase van het seizoen van grote waarde zou kunnen worden. Gezien het huidige verloop van de competitie, waarin corona voor extra hiaten in selecties zorgt, ziet men in zijn aanwezigheid een potentiële extra ‘luxe’. Spelen bij Jong PSV, iets wat voorheen wel mocht, kan nu niet.

Eerste viool?

Ook van de andere gerevalideerde spelers hoeft niet direct te worden verwacht dat ze snel de eerste viool gaan spelen. Eran Zahavi (33) kwam van hen nog het meest in actie en de spits die in China miljoenen liet liggen om zich in Europa nog eens te bewijzen, zal azen op een revanche.

Door transfergekrakeel, een corona-besmetting, een spierblessure en dientengevolge een vormdip liep de tweede helft van 2020 uit op een sof.

Dat gold ook voor Érick Gutiérrez, die voor de komst van Sangaré een basisplek bij PSV leek te gaan krijgen. ‘Guti’ raakte geblesseerd en kan extra voetbal in de ploeg brengen, maar lijkt nu ook te moeten afwachten.

Daarbij komt nog dat PSV met Bayern-huurling Adrian Fein en Jorrit Hendrix meer alternatieven voor zijn posities heeft.

Rouleren

Of centrale verdediger Armando Obsipo na zijn blessure veel aan spelen toekomt, is ook geen zekerheid. Met Nick Viergever heeft Schmidt immers al een reserve voor eerste man Olivier Boscagli. De trainer rouleert echter veel, zodat ook hij aan zijn trekken zou kunnen komen.

Ryan Thomas en Mauro Júnior kunnen eveneens op meerdere plekken weer belangrijk zijn voor PSV. Thomas is fit, Mauro trainde zondag nog individueel. Dat gold ook voor de net vanuit de jeugdopleiding overgekomen spits Yorbe Vertessen. Alleen de door kruisbandletsel getroffen aanvallers Maxi Romero en Richard Ledezma komen dit seizoen niet meer in actie bij PSV.