PSV draagt volop bij aan populariteit van wandelvoetbal

De maatschappelijke tak van de club, de PSV Foundation, sloot dinsdag een overeenkomst met de gemeente Meierijstad (Veghel, Schijndel, Sint-Oedenrode) om deze activiteit in het gebied met dertien dorpskernen te stimuleren. PSV is dit decennium een grote aanjager van wandelvoetbal in Zuidoost-Brabant, waar vele honderden ouderen door de spelvorm weer in beweging zijn gekomen. Door de ondersteuning van PSV is wandelvoetbal in Zuidoost-Brabant relatief populair. ,,Een activiteit die de vitaliteit van onze oudere inwoners kan vergroten”, aldus sportwethouder Coby van der Pas van de gemeente Meierijstad in het Philips Stadion, die trots is op de samenwerking met PSV.

Samen met algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV en oud-topaanvaller Harry Lubse was de lokale bestuurder aanwezig bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Van der Pas rekent erop dat de nodige ouderen zich bij de voetbalclubs in de gemeente gaan aanmelden om trainingen en wedstrijden te gaan spelen, met hulp of ondersteuning van PSV-medewerkers.

Bij PSV is Lubse de zogeheten ‘Walking Football-ambassadeur’. Hij werd gegrepen door het spel nadat Lubse zijn carrière als veteraan beëindigde. De man die namens PSV in 1978 ooit scoorde tegen FC Barcelona in het toernooi om de UEFA CUp, maakt nu andere ouderen enthousiast voor zijn hobby. ,,Ik heb nog heel lang doorgespeeld bij de veteranen, maar op een gegeven moment wil je op het veld draaien en is de rest je al voorbij. Kortom, je moet op tijd je zegeningen tellen. Wandelvoetbal kun je tot op zeer hoge leeftijd beoefenen. Het is de perfecte manier om een stap terug te zetten en toch te blijven genieten van het spel en het sociale contact.” Veel ouderen vinden het een eer om het nog eens tegen Lubse op te nemen, al zal de bescheiden Eindhovenaar dat zelf nooit zo zeggen. ,,De jongere generatie herkent mij niet meer, maar je komt nu wel soms mensen tegen die je vijftig of meer jaren niet hebt gezien”, zegt de man die in de jaren zeventig grote successen in het Philips Stadion vierde, met onder meer drie landstitels en de UEFA Cup als prijzen.

Volgende week is er voor Lubse en zijn ploeggenoten een nieuwe prijs te winnen en organiseert de PSV Foundation in Eindhoven een groot toernooi met teams van Duitse en Nederlandse topploegen. Lubse: ,,Winnen ondergeschikt? Nou, elk spel speel je in mijn ogen om te winnen en dat is bij wandelvoetbal niet anders. Maar het sociale element is wel enorm belangrijk.”

Op de slotdag van de eredivisie (15 mei) staat zelfs een heuse wandelvoetbalinterland gepland, voorzover bekend de eerste officieuze landenwedstrijd ooit. Teams van Duitsland en Nederland nemen het op het terrein van RKVV Tongelre tegen elkaar op. Aanvankelijk stond het duel in het Philips Stadion op het programma, maar door de verplaatsing van eredivisie-speelronde 33 naar 15 mei moesten partijen uitwijken. De KNVB voelde zich na een vraag van PSV overigens niet geroepen om in het kader van deze Nederland-Duitsland een aantal oranje shirts te leveren.