PSV dubt nog over de eigen keepersvloot

Roger Schmidt kreeg afgelopen week de vraag hoe op keepersgebied bij PSV de vork aan de steel zit. Hij sprak daarna zijn tevredenheid uit over de huidige topgoalies van de club (Jeroen Zoet en Lars Unnerstall), maar liet ook weten dat PSV wikt en weegt om de selectie nog te versterken. Schmidt sprak met respect over de inzet en kwaliteiten van zijn sluitposten, maar het is duidelijk dat de oefenmeester een inkomende transfer niet direct afwijst. Daarnaast moet PSV natuurlijk ook anticiperen op een eventueel vertrek op initiatief van bijvoorbeeld Zoet en de scoutingslijstjes op orde hebben. ,,Een goalie moet ballen tegenhouden, maar we verlangen meer”, zei de trainer al bij zijn presentatie als coach.

Mvogo

De Eindhovenaren zochten mede daarom de afgelopen periode naar een sta in de weg, die ook in balbezit een slinger kan geven aan het offensieve Schmidt-spelletje. Zodoende heeft PSV bij de nummer drie van Duitsland (RB Leipzig) geïnformeerd naar de diensten van Yvon Mvogo (26), een in Kameroen geboren keeper die inmiddels voor Zwitserland uitkomt. Hij is op zijn zesde naar Europa verhuisd en kwam in bijna alle Zwitserse nationale jeugdteams uit. Momenteel is hij reservegoalie in Leipzig én voor het nationale team van de Zwitsers, waarvoor Mvogo twee interlands speelde. Overmorgen zit hij bij de selectie van de Duitsers voor de kwartfinale in de Champions League tegen Atlético Madrid.

Volledig scherm Yvon Mvogo na een interland met Zwitserland tegen IJsland, in oktober 2018. © EPA

Via huidig PSV-assistent Lars Kornetka, vorig jaar nog werkzaam bij Leipzig, heeft PSV een link naar de mogelijke nieuweling. Mogelijk inderdaad, want de club zit duidelijk in dubio. Er is een wens om een paar versterkingen aan te trekken en die gaan er vast en zeker komen. PSV kan het zich alleen niet veroorloven om net als vorig jaar een setje peperdure transfers te doen. De club is niet armlastig, maar het is voor technisch manager John de Jong ook niet de tijd om onbeperkt en flink met de geldbuidel te rammelen. Er zijn andere plekken in het elftal die misschien wel meer prioriteit genieten, als het gaat om versterken. Huren is deze transferperiode waarschijnlijk een van de toverwoorden en ook in het geval van Mvogo was het oogmerk van PSV om een tijdelijke transfer te realiseren. RB Leipzig moet dan wel zijn volgend jaar aflopende contract verlengen en de vraag is of dat erin zit. De Duitsers willen naar verluidt best van hem af, maar het is twijfelachtig of PSV een transfersom én het salaris van de goalie kan en wil betalen.

Aan boord

Een beter meevoetballende keeper was aanvankelijk een prioriteit voor Schmidt, maar vorige week moet hij in Duitsland ook gezien hebben dat PSV met Unnerstall en Zoet al verschillende types aan boord heeft. Zoet jaagt op eerherstel en maakte een solide indruk. Unnerstall was op de lijn bij vlagen fantastisch en schitterde met spectaculaire saves. Voetballend is het bij hem maar zozo. Bij PSV is Hidde Jurjus, al goed voor een kleine tweehonderd duels in het betaald voetbal, in beeld om dit seizoen derde goalie te blijven en de 19-jarige Maxime Delanghe wordt de keeper van Jong PSV. Of er met stip nog een nieuwe nummer één komt, moet de komende twee maanden blijken.