PSV durft 'nee' te zeggen tegen recordbiedingen van 40 of 50 miljoen euro op Lozano

Trainer Mark van Bommel wil de komende periode de selectie bij elkaar houden, hoewel PSV op korte termijn mogelijk nog wel Santiago Arias kwijtraakt. Bekend is al dat de club in gesprek is met keeper Jeroen Zoet over een langer verblijf en nog een middenvelder wil toevoegen aan de selectie.

Lozano wordt bijna iedere dag via geruchten gekoppeld aan nieuwe clubs en kan inmiddels kwartetten met de nieuwsberichten. Bijna alle topclubs zijn inmiddels in externe verhalen wel een keer langsgekomen, maar voorlopig is er intern bij PSV geen concrete bieding binnengekomen. Van Bommel: ,,Wij willen de Champions League in en gaan daar alles aan doen. Daarnaast zijn we geen club van 'we verkopen maar en kopen wel een ander terug'. Nee. Er moet namelijk wel altijd een goede vervanger beschikbaar zijn.