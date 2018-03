PSV-e-sporter Aygün geeft Oranje goede voorbeeld in allereerste e-interland ooit

Oranje onder 19 vol PSV'ers walst over Noorwegen heen, Malen en Abouhklal trefzeker

14:28 Oranje onder 19 walste woensdag in het kwalificatietoernooi voor het EK over de leeftijdsgenoten van Noorwegen heen. De ploeg won met 6-1 en doet goede zaken richting EK-kwalificatie. Daarvoor moet Oranje onder 19 in een groep met Schotland, Duitsland en Noorwegen als eerste zien te eindigen.