PSV eindelijk weer eens als groepswinnaar door in Europa

Door de 4-0 zege op Omonia Nicosia en het gelijkspel bij PAOK Granada overwintert PSV als groepswinnaar in Europa. Het is voor het eerst sinds het seizoen 2011/2012 dat de Eindhovenaren als groepswinnaar doorgaan in de Europa League.

Toen speelde PSV in een groep met Legia Warschau, Hapoel Tel Aviv en Rapid Boekarest. Van de zes wedstrijden in de poule, won PSV er liefst vijf. Alleen thuis tegen Hapoel verspeelde PSV punten. In Eindhoven werd het 3-3. In de tweede ronde zette PSV daarna Trabzonspor eenvoudig aan de kant (1-2 en 4-1 zeges). In de volgende ronde was PSV vervolgens niet opgewassen tegen het Spaanse Valencia.

In de seizoenen erna lukte het PSV in de Europa League nog maar één keer om te overwinteren. In het seizoen 14/15 trof PSV in de poulefase Estoril, Dinamo Moskou en Panathinaikos. PSV pakte 8 punten en werd daarmee tweede achter het ongenaakbare Dinamo Moskou, dat al zijn zes wedstrijden won. Na de winterstop was Zenit Sint Petersburg twee keer te sterk voor PSV.

Overwinteren in Champions League

Het jaar erna overwinterde PSV ook, maar dat was wel een treetje hoger, in de Champions League. De ploeg werd tweede achter Wolfsburg. In de achtste finales werd het daarna twee keer 0-0 tegen Atletico Madrid, waarna de Spanjaarden uiteindelijk beter waren in het nemen van de penalty's.

13 keer door in Europa

Sinds 2000 is het de dertiende keer dat PSV in een Europees seizoen overwintert. Het beste resultaat werd behaald in 04/05. Toen stond PSV op de drempel van het halen van de finale van de Champions League. In Eindhoven won PSV met 3-1 van AC Milan, maar dat was niet genoeg om de finale te bereiken, na de 2-0 nederlaag in Milaan.

Wie PSV dit seizoen na de winterstop zal treffen in Europa, dat wordt maandag duidelijk bij de loting.

