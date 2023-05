PSV eindigt roerige week met prima resultaat in Alkmaar én gaat Champions League-koker in

PSV heeft de zorgen over de toekomst voor even verdreven: de ploeg verzekerde zich zondag van de tweede plek én daarmee de voorronde van de Champions League door te winnen van AZ: 1-2. De Eindhovenaren hadden zelfs nog kunnen verliezen omdat Ajax met 3-1 onderuit ging bij FC Twente.

Een vreemde middag? Nee, Fred Rutten heeft weleens voor hetere vuren gestaan, zei hij voor de camera’s van ESPN. Toch is het een woelige week geweest in Eindhoven, waar de onrust zijn kookpunt bereikte met het directe vertrek van Ruud van Nistelrooij, die één wedstrijd voor het einde geen perspectief meer zag en de eer aan zichzelf hield.

Dat maakte nogal wat los in Eindhoven, ook bij de achterban. Zou Rutten, die na dit seizoen vertrekt, de boel omgooien? Nee, de ervaren trainer hield vast aan dezelfde elf als een week geleden tegen sc Heerenveen. Met die formatie stelde PSV in de eerste helft teleur, er viel geen enkel schot op doel te noteren. Guus Til had wel moeten scoren, maar zijn kopbal op slag van rust ging hoog over.

PSV ontsnapt

Én PSV ontsnapte ook nog een paar keer in het winderige Alkmaar; voor rust waren er kansen voor Vangelis Pavlidis (redding Walter Benítez) en Tijani Reinders (schot nét naast). En in de tweede helft had diezelfde Pavlidis opnieuw de 1-0 op zijn schoen, maar hij stuitte weer op Benítez. En toch deerde het PSV weinig, ook al omdat Ajax op dat moment met 2-1 achter kwam in Enschede.

De bevrijding kwam uiteindelijk na 64 minuten, toen Xavi Simons - die verder een vlakke wedstrijd speelde - zijn klasse weer eens etaleerde. Uit de tegenaanval dribbelde hij richting doel en schoot hij beheerst raak: 0-1. Toen was de échte spanning er wel vanaf en zongen de meegereisde PSV-fans minutenlang de naam van de vertrokken Van Nistelrooij.

Rode kaart PSV

AZ maakte nog wel gelijk: in de 84ste minuut maakte Joey Veerman een overtreding in het strafschopgebied en schoot Jesper Karlsson vanaf de stip raak: 1-1. Als AZ nog een keer zou scoren, zou Ajax vierde eindigen en de Conference League in gaan, maar dat gebeurde niet meer. Al werd het nog wel even penibel toen PSV met tien man kwam te staan na een rode kaart voor Anwar El Ghazi.

Het doelpunt viel uiteindelijk nog aan de andere kant. Simons - wie anders? - slalomde om een paar tegenstanders heen en schoot PSV naar een 1-2 zege.

En dus heeft PSV de tweede plek binnen en kan de ploeg zich opmaken voor de derde voorronde van de Champions League, net als vorig seizoen. Destijds was Glasgow Rangers te sterk, nu moet de ploeg zich - met een nieuwe trainer - wel zien te plaatsen voor het miljardenbal.

PSV: Benítez; Mwene, Ramalho (55. Teze), Branthwaite, Van Aanholt (81. Boscagli); Sangaré, Til (86. Gutiérrez), Veerman; El Ghazi, De Jong, Simons.

