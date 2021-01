PSV en Ajax zijn op het hakblok aardig voor elkaar

Het PSV-jaar 2020 in vogel­vlucht: smeulende brand slaat om in brandend verlangen

30 december Als de hoeveelheid stress in het Philips Stadion in het begin van 2020 af te lezen was aan een temperatuurmeter, zou het kwik waarschijnlijk het glas hebben gebroken. Heel PSV stond in lichterlaaie en elke week leek er een nieuwe tank benzine op het vuur te belanden. Crisismanager Ernest Faber moet zich soms gevoeld hebben als een brandweerman die met een flesje Spa blauw op een vlammenzee was afgestuurd.