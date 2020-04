PSV en andere clubs willen snel in salarissen snijden

Definitief geen betaald voetbal tot 1 september

21 april De eredivisie en eerste divisie krijgen geen bevredigend einde van het seizoen. Beide competities in het betaald voetbal kunnen niet meer op tijd worden afgemaakt, nu het kabinet alle evenementen met een vergunningsplicht tot 1 september heeft verboden. ,,Ja, dat is zuur”, zei premier Mark Rutte dinsdag in een persconferentie. ,,Maar we ontkomen er niet aan.”