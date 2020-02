PSV én de liefde binden Frans topsportstel

‘Puzzel­stuk­je’ Ryan Thomas breekt bij PSV de ban en scoort voor het eerst sinds 2017 in de eredivisie

9 februari Ryan Thomas speelde zaterdag tegen Willem II misschien wel zijn beste duel voor PSV sinds hij in augustus 2018 aansloot in Eindhoven. De middenvelder was 14 maanden geblesseerd en keerde afgelopen najaar terug, waarna nog pieken en dalen in zijn prestatiecurve te zien waren.