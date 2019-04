'PSV en de supporters moeten nu alles geven'

PSV is in de eindfase van de competitie beland. Na het verlies tegen Ajax is de ploeg, inclusief trainer Mark van Bommel, niet langer aangedaan. De nederlaag is de afgelopen dagen verwerkt en PSV gaat er volgens de trainer alles aan doen om de voorsprong van twee punten te behouden. De coach ging gisteren niet mee in een discussie over psychologische voor- of nadelen voor Ajax of PSV of kritiek op de speelwijze in Amsterdam, met drie meer controlerende spelers. ,,We verloren eerder ook van Feyenoord en daarna pakten we de draad weer op. We moeten gewoon winnen en zorgen dat we aan het einde bovenaan staan."